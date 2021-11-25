Несколько этапов повышения пенсий произойдут в Украине с 1 декабря 2021 года, перерасчет произведут в связи с повышения прожиточного минимума, к которому привязаны максимальная и минимальная пенсии.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Под пересчет пенсий подпадут более шести миллионов пенсионеров. Вырастут минимальные пенсии, пенсии по возрасту и надбавки за каждый дополнительный год стажа.
Так, с 1 декабря вырастет с 6 тыс. грн до 6,5 тыс. грн минимальная зарплата, поэтому и минимальная пенсия для украинцев старше 65 лет (со стажем 30 лет для женщин и 35 для мужчин) поднимется до 2600 грн.
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Кроме того, с 1 декабря 2021 года вырастет минимальный прожиточный минимум с 2294 грн до 2393 грн. А для всех пенсионеров с 1854 до 1934 гривен – на 4,3% повысят уровень минимальной пенсии.
Вместе с минимальной пенсией немного повысятся надбавки за сверхнормативный стаж. Поскольку за дополнительный рабочий год доплата составляет до 1% минимальной пенсии, то с 1 декабря каждый год сверх нормы будет прибавлять к пенсии не 18,54 грн, а 19,34 грн.
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