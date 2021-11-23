Нужно думать о пенсии уже сейчас

Почти половина украинцев не смогут выйти на пенсию по достижению возраста (60 лет) к 2028 году, когда страховой стаж увеличится до 35 лет.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала на своей странице в Facebook.

Денисова напомнила, что согласно новому законодательству, в 2027 году для того, чтобы своевременно получить пенсию, гражданам Украины нужно будет иметь не менее 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин. Потому 30-летним украинцам нужно думать о пенсии уже сейчас.

"Все, кто сейчас работает неофициально, эти требования выполнить не смогут, поэтому примерно 45% украинцев в возрасте 60 лет не будут иметь права на пенсионное обеспечение", - отметила она.

По словам Денисовой, чтобы грустные прогнозы не сбылись, людям ежедневно следует разъяснять последствия неофициального трудоустройства.

Стоит отметить, что 5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

Напомним, повышение пенсий с 1 декабря под угрозой.

Как сообщала Politeka, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить, - журналистка Катерина Котенкова.

Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.