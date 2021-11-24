С 1 декабря 2021 года увеличивается размер прожиточного минимума.

Об этом сообщает Минфин.

Прожиточный минимум-это показатель, используемый для расчета некоторых социальных выплат и налога на доходы физических лиц. Поэтому с 1 декабря его размер будет составлять 2393 гривны. Соответственно изменится прожиточный минимум и для разных групп населения. Теперь он будет составлять:

2100 грн-для детей в возрасте до шести лет;

2618 грн-для детей от 6 до 18 лет;

2418 грн-для трудоспособного населения;

1934 грн-для тех, кто потерял работоспособность.

Кроме того, с 1 декабря немного повысится адресная помощь для лиц с инвалидностью:

2514, 2 грн - для лиц, имеющих инвалидность i группы И детей с инвалидностью;

2224,1 грн-для лиц с II группой инвалидности:

1934 грн - для лиц с инвалидностью III группы.

Кроме того, с увеличением размеров прожиточного минимума будет повышена минимальная заработная плата. С первого декабря ее размер составит 6500 грн, соответственно увеличится размер ЕСВ - до 1430 гривен.

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