С 1 декабря 2021 года увеличивается размер прожиточного минимума.
Об этом
Прожиточный минимум-это показатель, используемый для расчета некоторых социальных выплат и налога на доходы физических лиц. Поэтому с 1 декабря его размер будет составлять 2393 гривны. Соответственно изменится прожиточный минимум и для разных групп населения. Теперь он будет составлять:
- 2100 грн-для детей в возрасте до шести лет;
- 2618 грн-для детей от 6 до 18 лет;
- 2418 грн-для трудоспособного населения;
- 1934 грн-для тех, кто потерял работоспособность.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре: "Мы с Димой..."
Трагедия в Черном море, перевернулась лодка с людьми: есть жертвы
Зимние каникулы в школах: выяснилось, когда они начнутся и повлияет ли дистанционка
Смеюха поразила откровениями об унижениях, пережитых в "НеАнгелах": "Я молчала 15 лет"
Кроме того, с 1 декабря немного повысится адресная помощь для лиц с инвалидностью:
- 2514, 2 грн - для лиц, имеющих инвалидность i группы И детей с инвалидностью;
- 2224,1 грн-для лиц с II группой инвалидности:
- 1934 грн - для лиц с инвалидностью III группы.
Кроме того, с увеличением размеров прожиточного минимума будет повышена минимальная заработная плата. С первого декабря ее размер составит 6500 грн, соответственно увеличится размер ЕСВ - до 1430 гривен.
Напомним, перерасчет пенсий принесет сотни гривен украинцам: кто получит выплаты
Как сообщала Politeka, украинцев могут оставить без пенсий, раскрыты детали закона: как ужесточатся требования в 2022 году