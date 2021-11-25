Этот день в народе считался важным!

Узнайте, какой 26 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

По церковному календарю сегодня чтят память Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского, родившегося около 347 года в Антиохии в семье чиновника.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Иоанн с ранних лет изучал Священное Писание, учился у лучших риторов и философов. Когда же он стал монахом, ему впоследствии предложили должность епископа.

Однако Златоуст отказался и отправился в пустыню, где проводил время в размышлениях и молитвах. Когда он вернулся в Антиохию, его рукоположили в пресвитеры, и он стал замечательным проповедником.

Известно, что в течение 20 лет примерно два раза в неделю Иоанн постоянно проповедовал в храме и также занимался написанием большого количества учений, бесед, похвал. В 397 году Иван становится патриархом в Константинополе, активно занимается совершенствованием деятельности священнослужителя.

Какие традиции на праздник

В народе говорят, что на Златоуста зима устанавливает свои порядки. С этого дня начинаются настоящие морозы, природа замирает, а звери прячутся в норки. На Златоуста было принято лепить пельмени. Чем больше налепить и съесть — тем успешнее будет следующий год.

Нужно разжечь огонь в печи или камине. Если это сделать, в семье будет достаток, мир и покой в течение целого года.

Запреты на праздник

Вообще в этот день лучше побольше молчать. Болтливость, особенно бранно окрашенная, станет отличной приманкой для нечистой силы.

Не рекомендуется слушать голос разума – 26 ноября он будет слабее интуиции. Положитесь на неё во всем, чтобы избежать возможных неприятностей.

Не стоит давать заведомо невыполнимых обещаний. Даже если есть малейший риск не сдержать слово, стоит об этом сказать сразу. Иначе последствия могут быть плачевными – для всех сторон.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай.

Днем порывистый ветер, который к вечеру затихает — ожидается потепление.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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