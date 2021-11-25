Это не та вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech

Сейчас препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech, который есть в Украине, нельзя вводить детям до 12 лет - но вскоре вакцинация детей будет доступна.

Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

По словам Федора Лапия, вакцинация детей до 12 лет будет доступна в Украине лишь тогда, когда в стране появится необходимая вакцина.

Регистрация вакцины против COVID-19 для детей до 12 лет ожидается в Украине в начале 2022 года. Препарат будет предназначен именно для малолетних пациентов.

Он подчеркнул, что это не та вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech, которая сейчас используется для вакцинации детей от 12 лет и для взрослых. В этой вакцине содержание м-РНК втрое меньше, чем в обычной вакцине Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Также Лапий пока не может сказать, будет ли Украина закупать такой препарат для малышей, но сомневается, что вакцину для детей от 5 лет удастся получить через механизм COVAX.

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