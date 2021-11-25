Эксперт по вопросам безопасности, офицер СБУ в запасе Владимир Мулык рассказал, чем стоит запастись на случай, если в Украине возникнет экстренная ситуация, или начнется полномасштабная война.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Владимир Мулык рассказал, что нужно делать на случай, если начнется полномасштабная война с Россией, произойдет Майдан или сильно вырастут тарифы.

“Нужно находиться на ресурсе. Можно купить спички, соль. Не спеша. Это еще будет. Можно запастись антибиотиками. Я сейчас не шучу, они долго хранятся. Азитромицин, эритромицин. Тушенка на всякий случай. Опять же, не нагнетая, спокойно. Просто купить не одну банку тушенки, а три когда-нибудь, пускай лежит”, - сказал Мулык.

Он отметил, что если у человека есть законная возможность купить патроны, то можно купить и их.

“Но не потому что все развалиться, и все умрут, или наступит зомби-апокалипсис… В какой-то момент может отключиться ненадолго газ, электрика”, - добавил эксперт.

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