В Харьковской области автобус вылетел в кювет - в транспорте находились 13 пассажиров.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Рейсовый автобус сообщением Москва-Кременчуг ехал в направлении Киева.На трассе Киев-Харьков-Довжанский возле города Валки автобус слетел в кювет.

В автобусе находились 13 пассажиров.

Популярные статьи сейчас

Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."

Мощный взрыв на заводе пластмассы, местным советуют закрывать окна и двери: "Ворота в ад открыты"

Вирус не отступает, в МОЗ назвали одно из самых серьезных осложнений: симптомы и факторы риска

Победитель "Холостячки" Александр Эллерт не скучает после разрыва с Мишиной: "Любовь с первого взгляда..."

Штраф до 5100 гривен с конфискацией: в Украине вступил в силу новый закон, подробности
Показать еще

К счастью, погибших нет. Травмировались водитель и три пассажира. Все пострадавшие госпитализированы в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

К слову, масштабное ДТП случилось 20 ноября на трассе Хмельник – Бердичев в Житомирской области.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, между селами Маркушами и Обуховкой лоб в лоб столкнулись автомобили Chrysler и ВАЗ.

полиция, скорая

Установлено, что 62-летний житель Киева, не справился с управлением на округленном участке дороги. Водитель вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с ВАЗом.

Напомним, что мужчина влетел в забор дома и сбежал, подробности: "Повредил газопровод".

А еще Politeka писала, что на украинском заводе произошла трагедия, появились жертвы: "Выражаем соболезнования...".

Также Politeka сообщала, что автобус с россиянами съехал в кювет, первые подробности ДТП: "Зажало...".