В Харьковской области автобус вылетел в кювет - в транспорте находились 13 пассажиров.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Рейсовый автобус сообщением Москва-Кременчуг ехал в направлении Киева.На трассе Киев-Харьков-Довжанский возле города Валки автобус слетел в кювет.

В автобусе находились 13 пассажиров.

К счастью, погибших нет. Травмировались водитель и три пассажира. Все пострадавшие госпитализированы в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

К слову, масштабное ДТП случилось 20 ноября на трассе Хмельник – Бердичев в Житомирской области.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, между селами Маркушами и Обуховкой лоб в лоб столкнулись автомобили Chrysler и ВАЗ.

Установлено, что 62-летний житель Киева, не справился с управлением на округленном участке дороги. Водитель вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с ВАЗом.

Напомним, что мужчина влетел в забор дома и сбежал, подробности: "Повредил газопровод".

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