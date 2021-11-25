В Харьковской области автобус вылетел в кювет - в транспорте находились 13 пассажиров.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Рейсовый автобус сообщением Москва-Кременчуг ехал в направлении Киева.На трассе Киев-Харьков-Довжанский возле города Валки автобус слетел в кювет.
В автобусе находились 13 пассажиров.
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К счастью, погибших нет. Травмировались водитель и три пассажира. Все пострадавшие госпитализированы в больницу.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
К слову, масштабное ДТП случилось 20 ноября на трассе Хмельник – Бердичев в Житомирской области.
Как
Установлено, что 62-летний житель Киева, не справился с управлением на округленном участке дороги. Водитель вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с ВАЗом.
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