На месте работали три пожарные машины

Сильный пожар пришлось тушить киевским спасателям в гаражном кооперативе по пр. Оболонскому в четверг, 25 ноября.

В пресс-службе ГСЧС рассказали подробности инцидента, сообщает Politeka.net. Так, пожар произошел ночью. По предварительным данным, возгорание возникло в одном из гаражей в автомобиле марки «Ford».

Затем огонь перекинулся на другую легковушку «Nissan Tiida». Также пламя дотянулось до гаража рядом и автомобилей марок «Nissan Primera» и «Lada».

Бойцы сразу приступили к тушению пожара и спасению имущества.

В 23:51 спасатели локализовали пожар, а в 00:33 – ликвидировали.

В результате, огонь полностью уничтожил автомобили Ford и Nissan Primera. Повреждены автомобили Nissan Tiida и Lada, а также личные вещи владельцев гаражей.

На месте работали три пожарных машины и 13 спасателей. Причина возгорания выясняется, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Кадры с места происшествия опубликованы ресурсом "Киев Оперативный". Пользователи активно комментируют случившееся, подозревая, что это целенаправленный поджог.

"Сочувствую владельцам гаражей 😢 надеюсь никто не пострадал 🥺"

"Поджоги я думаю, 100 процентов, наверняка, чтобы снести и опять влупить какую-то новостройку"

"Конечно, поджог! Нужно место!"

"Скорее всего, поджог! Хотят построить новый ЖК!! Сочувствую владельцам!!!"

"Там давно стычки за это место, если я правильно понял"

"Оболонский поджигатель"

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