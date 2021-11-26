Сильный пожар пришлось тушить киевским спасателям в гаражном кооперативе по пр. Оболонскому в четверг, 25 ноября.
В пресс-службе ГСЧС рассказали подробности инцидента, сообщает Politeka.net. Так, пожар произошел ночью. По предварительным данным, возгорание возникло в одном из гаражей в автомобиле марки «Ford».
Затем огонь перекинулся на другую легковушку «Nissan Tiida». Также пламя дотянулось до гаража рядом и автомобилей марок «Nissan Primera» и «Lada».
Бойцы сразу приступили к тушению пожара и спасению имущества.
В 23:51 спасатели локализовали пожар, а в 00:33 – ликвидировали.
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В результате, огонь полностью уничтожил автомобили Ford и Nissan Primera. Повреждены автомобили Nissan Tiida и Lada, а также личные вещи владельцев гаражей.
На месте работали три пожарных машины и 13 спасателей. Причина возгорания выясняется, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Кадры с места происшествия опубликованы ресурсом "Киев Оперативный". Пользователи активно комментируют случившееся, подозревая, что это целенаправленный поджог.
"Сочувствую владельцам гаражей 😢 надеюсь никто не пострадал 🥺"
"Поджоги я думаю, 100 процентов, наверняка, чтобы снести и опять влупить какую-то новостройку"
"Конечно, поджог! Нужно место!"
"Скорее всего, поджог! Хотят построить новый ЖК!! Сочувствую владельцам!!!"
"Там давно стычки за это место, если я правильно понял"
"Оболонский поджигатель"
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