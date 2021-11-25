Сильнейший пожар охватил завод пластмассы в британском городе Хессл, пожарные боролись с огнем всю ночь.
Первые звонки в службу спасения начали поступать около трех часов дня 24 ноября, говорится на сайте пожарно-спасательной службы Хамберсайда. Борьба с огнем продолжается и на следующий день, на месте происшествия работает не менее 10 пожарных машин. О возможных пострадавших не упоминается.
Спасатели срочно эвакуировали жителей, а также распространили в Твиттере сообщения с просьбой не открывать окна и двери из-за сильного задымления.
"Советуем местным жителям закрывать окна и двери. Пожалуйста, избегайте дороги (рядом с местом происшествия, - ред.) и помните, что вокруг и на близлежащих дорогах много дыма", - говорится в предупреждении.
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Кадры трагедии появились в Сети. Клубы черного дыма и языки пламени были видны за много километров. Пользователи бурно обсуждают случившееся.
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