Сильнейший пожар охватил завод пластмассы в британском городе Хессл, пожарные боролись с огнем всю ночь.

Первые звонки в службу спасения начали поступать около трех часов дня 24 ноября, говорится на сайте пожарно-спасательной службы Хамберсайда. Борьба с огнем продолжается и на следующий день, на месте происшествия работает не менее 10 пожарных машин. О возможных пострадавших не упоминается.

Спасатели срочно эвакуировали жителей, а также распространили в Твиттере сообщения с просьбой не открывать окна и двери из-за сильного задымления.

"Советуем местным жителям закрывать окна и двери. Пожалуйста, избегайте дороги (рядом с местом происшествия, - ред.) и помните, что вокруг и на близлежащих дорогах много дыма", - говорится в предупреждении.

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