Сильнейший пожар охватил завод пластмассы в британском городе Хессл, пожарные боролись с огнем всю ночь.

Первые звонки в службу спасения начали поступать около трех часов дня 24 ноября, говорится на сайте пожарно-спасательной службы Хамберсайда. Борьба с огнем продолжается и на следующий день, на месте происшествия работает не менее 10 пожарных машин. О возможных пострадавших не упоминается.

Спасатели срочно эвакуировали жителей, а также распространили в Твиттере сообщения с просьбой не открывать окна и двери из-за сильного задымления.

"Советуем местным жителям закрывать окна и двери. Пожалуйста, избегайте дороги (рядом с местом происшествия, - ред.) и помните, что вокруг и на близлежащих дорогах много дыма", - говорится в предупреждении.

INCIDENT: We're currently in attendance at an incident in the Hessle area.



We advise local residents to close windows and doors. Please avoid the Priory Way to A63 area and be mindful there is a large amount of smoke in the area and surrounding roads. pic.twitter.com/DmBuSZ5C2s — Humberside Fire & Rescue (@HumbersideFire) November 24, 2021

Кадры трагедии появились в Сети. Клубы черного дыма и языки пламени были видны за много километров. Пользователи бурно обсуждают случившееся.

"Они производят большие литьевые изделия, такие как душевые кабины для домов на колесах"

"Ворота в ад открыты"

"Похоже, что несколько домов в огне"

"Надеюсь, все в безопасности"

"Я живу в 8 милях от ЧП... Все видно отсюда. Это ужасно. Как минимум 5 мощных взрывов. Нам сказали, что все в безопасности"

"Это не огонь, это ад"

it looked crazy irl pic.twitter.com/l8BKHUmTwy — Jake (@THFC_Jvke) November 25, 2021

Напомним, мощный взрыв прогремел на российском заводе в Липецке, что известно о пострадавших: "Зарево на весь город"

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