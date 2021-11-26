Близкий к Офису президента блогер Сергей Лещенко заявил, что журналисты «Украинской правды» прибегли к шантажу Офиса президента при подготовке расследования о праздновании дня рождения главы ОП Андрея Ермака на государственной даче с использованием государственных вертолетов.
Об этом он заявил на своем YouTube-канале 25 ноября, комментируя расследование.
«Что касается обмена запросами – это тоже не выглядит, как fair-play. Вопрос за несколько часов до эфира-это попытка шантажа и загон в рамку того, кого ты спрашиваешь», - заявил Лещенко.
Также Лещенко заявил, что в расследовании «Украинской правды» нет подтверждения, что на борту специализированного вертолета ГСЧС находился именно руководитель ОП Андрей Ермак.
"Всей правды мы до сих пор не знаем. Летал ли туда Ермак или не летал – потому что Ермака нам никто не показал в этом сюжете, как и Зеленского – летал вертолет!",- заявил Лещенко.
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Напомним, 24 ноября издание «Украинская правда» опубликовала расследование о 4-дневное празднование дня рождения руководителя Офиса президента в государственной резиденции «Синегора», куда гостей доставляли специализированные вертолеты ГСЧС и вооруженных сил. В офисе президента заявили, что к резиденции на специализированных вертолетах летал президент, а руководитель его офиса в этот момент вроде бы был в Киеве.