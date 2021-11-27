Гривня продолжает находиться под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере - во второй половине ноября национальная валюта "потяжелела".

Об этом "Сегодня" рассказал экономист Владимир Позний.

курс гривны, курс доллара, курс валют, украинцы, обмен валют, весна, зима, осень, скрин

Он отмечает, что закрепление курса выше 27 грн, примерно в области 27,10, будет сигналом глобального слома тренда в гривне и есть риски запустить еще более сильную распродажу в ней.

Скачок курса до 28 уже до конца года не исключен, если будет дальнейшее ужесточение риторики монетарной политики ФРС США, а также откат в ценах на сырье и продукцию сельского хозяйства.

Популярные статьи сейчас

Дочь Ани Лорак обратилась за помощью, засветив интерьер роскошного дома: "Ребят..."

Магнитная буря испортит украинцам выходные, раскрыта сила удара: как обезопасить себя

В полиции предупредили украинцев с детьми о важном условии: "Штраф до 850 гривен"

Взрыв прогремел возле ТРЦ в Харькове, слетелись пожарные: кадры и детали с места

В Минздраве сообщили, когда ковид-волна покинет Украину: ждать осталось совсем недолго
Показать еще

Однако более вероятным сценарием, считает Владимир Позний, будет истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.

Обмен валют, курс валют

Стоит отметить, что доллар в Украине "должен" стоить около 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%. Однако в рейтинге "Недооцененность национальных валют" Украина улучшила позицию и оказалась уже не на пятом месте с конца, а на восьмом.

Напомним, курс доллара пошел на взлет: в НБУ раскрыли, чего ждать в обменниках

Как сообщала Politeka, бюджет на 2022 год, в Раде приняли важное решение: что будет с зарплатами.

Также Politeka писала, что курс доллара может уйти в пике в 2022 году, чего ждать.