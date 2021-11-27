Гривня продолжает находиться под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере - во второй половине ноября национальная валюта "потяжелела".

Об этом "Сегодня" рассказал экономист Владимир Позний.

Он отмечает, что закрепление курса выше 27 грн, примерно в области 27,10, будет сигналом глобального слома тренда в гривне и есть риски запустить еще более сильную распродажу в ней.

Скачок курса до 28 уже до конца года не исключен, если будет дальнейшее ужесточение риторики монетарной политики ФРС США, а также откат в ценах на сырье и продукцию сельского хозяйства.

Однако более вероятным сценарием, считает Владимир Позний, будет истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.

Стоит отметить, что доллар в Украине "должен" стоить около 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%. Однако в рейтинге "Недооцененность национальных валют" Украина улучшила позицию и оказалась уже не на пятом месте с конца, а на восьмом.

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