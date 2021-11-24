Курс долара і євро в Україні різко пішов вгору на тлі того, як Гривня здає позиції – експерти розповіли, що відбувається на валютному ринку країни і з чим пов'язані нинішні тенденції.

Офіційний курс валют на середу, 24 листопада, представив Нацбанк України. Згідно з опублікованими даними, курс долара злетів відразу на 21 копійку і склав 26,86 гривень. Курс євро подорожчав на 7 копійок і досяг позначки в 30,23 гривень.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин звернув увагу на те, у другій половині листопада гривня стала помітно здавати позиції, пише Сегодня. Експерт зазначив, що частково це пояснюється побоюваннями інвесторів через напружену ситуацію на кордоні України і можливого військового вторгнення Росії.

Іншими причинами для зростання курсу долара став масовий продаж нерезидентами портфеля ОВДП на суму 3 мільярди гривень і їх виходу з українського ринку. Також валюту у великих обсягах купували імпортери пального і вугілля на тлі напруженої ситуації з енергоносіями.

Зараз Нацбанк намагається стримати зростання долара, проте поки регулятор в цьому не надто досяг успіху.

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