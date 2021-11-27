С пятницы, 26 ноября, "желтая" зона карантина в Украине пополнилась еще двумя областями - таким образом на сегодняшний день, там находятся четыре региона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

С сегодняшнего дня в "желтый" список попали Черновицкая и Тернопольская области. В "красной" зоне находятся 19 областей, а в "оранжевой" - 2.

"Красная" зона насчитывает 19 областей, среди них Киев и Киевская область: Херсонская; Одесская; Запорожская; Донецкая; Днепропетровская; Сумская; Николаевская; Ровенская; Житомирская; Ивано-Франковская; Киевская; Луганская; Хмельницкая; Черниговская; Львовская; Волынская; Черкасская; Винницкая.

"Оранжевая" зона сократилась до двух регионов – Полтавской и Харьковской областей.

По состоянию на утро 27 ноября, "желтая" зона сейчас охватывает Тернопольская область Кировоградская область, Закарпатская область, Черновицкая область.

Напомним, что в субботу, 27 ноября, в Украине лидером по заболеваемости коронавирусом стал Киев. За минувшие сутки там выявили 1630 новых случаев инфицирования, умерли 45 пациентов.



Напомним, в Украине появится вакцина от коронавируса для детей до 12 лет: когда ждать препарат.

Как сообщала Politeka, грядет ужесточение карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения уготовили украинцам в МОЗ.

Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в Минздраве объявили, где это произойдет.