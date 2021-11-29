Узнайте, какой 30 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В церковном календаре 30 ноября отмечается день памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Родился Григорий Чудотворец в Неокесарии в семье язычника. Он всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие. Он стал вести благочестивую жизнь в чистоте и невинности.

Затем ушел в пустыню, где хотел прожить до смерти. Но вскоре стал епископом родного города. С помощью этой должности Григорий сделал много хороших дел и особенно прославился чудесами. Он исцелял больных, примирял враждующих и изгонял бесов.

Умер Григорий Неокесарийский в 270 году. Его святые мощи впоследствии перенесли в монастырь в Калабрии в Южной Италии.

Какие традиции на праздник

Наши предки, которые называли последний день осени днем Григория Зимоуказателя, гадали, какой же будет зима. Для этого использовали обычное колесо: если оно укатывалось далеко, тогда предстоящая зима будет долгой и суровой, а если оно постоянно падало, тогда заморозков бояться не стоит.

Взрослые и дети катались на санях, пытаясь прокатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.

В народе в этот день обычно прыгали в выпавший снег и кувыркались в нем. Считалось, что это приносит удачу и укрепляет здоровье и избавляет от болезней.

Запреты на праздник

На Григория нельзя мерить чужую кольцо и чужие вещи – есть риск променять свое счастье и забрать себе плохое из судьбы владельца вещей.

Не стоит стричься в этот день. В народе говорили: кто укоротит косу 30 ноября, тот лишится нескольких лет жизни.

Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если утро 30 ноября облачное, значит зима будет теплой.

Если 30 ноября будет хорошая погода, то значит зимой сильных морозов ждать не стоит.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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