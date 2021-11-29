В Киеве в ночь на понедельник, 29 ноября, произошла серьезная авария с участием автомобиля Tesla на бульваре Перова (Воскресенка), кадры происшествия показали в Сети.

О ДТП сообщили на странице «Киев оперативный».

«На Перова, по словам очевидцев, водитель #Tesla влетел в отбойник, затем в Skoda, а затем снова в отбойник», - говорится в сообщении.

На видео можно заметить, что у Skoda от удара сплющило заднюю левую часть и дверь, а также оторвало передний бампер. Что же касается Tesla, то она получила меньшие повреждения. На водительском сиденье сработала подушка безопасности.

Инцидент комментируют в Сети. В частности отмечают, что на этом месте нередко происходят аварии.

«Знаменитый изгиб, там многие наваливают и обнимают отбойник», «Знову Перова?!», «Только что чуть не размотался из за этого отбойника! С обратной стороны очень выпирает и в крайней левой приходиться перестраиваться правее», - пишут в комментариях.

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