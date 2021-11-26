В ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли три человека, еще пятеро получили травмы. Правоохранители выясняют обстоятельства страшного инцидента.
Авария произошла вечером в четверг, 25 ноября, в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе в Харькове, передает Politeka.net со ссылкой на сайт полиции.
По словам и.о. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, столкнулись легковой автомобиль «Chevrolet Nubira» и грузовик «MAN» с полуприцепом, водитель которого пересекал перекресток на красный сигнал светофора.
После этого «MAN» с полуприцепом опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, придавив кабиной находившееся там такси "Renault Logan". В последнем авто находилось трое человек, 49-летний водитель, трехлетняя девочка и ее 49-летняя бабушка - все трое погибли, у них не было шансов.
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Также в высыпавшиеся на дорогу отходы подсолнечника, которые везла фура, врезался еще один легковой автомобиль Suzuki СХ-4, двигавшийся навстречу грузовику.
Пятерых пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
41-летний водитель грузовика «MAN» задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В прокуратуре добавили, что после осмотра врачами он пройдет проверку на состояние наркотического и алкогольного опьянения, ему сообщат о подозрении.
Правоохранители поделились видео момента столкновения:
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