Аналитический центр DiXi Group в рамках проекта USAID «Прозрачность энергетического сектора» исследовал работу 50 крупнейших по количеству клиентов и объемам поставки украинских поставщиков электроэнергии и обнародовал их рейтинг. Компании бренда YASNO нарастили показатели и стабильно возглавили список лучших уже в третий раз подряд.

В этот раз первую позицию заняли Днепровские энергетические услуги, на втором месте – Донецкие энергетические услуги, на третьем – Киевские энергетические услуги. Все компании работают под брендом YASNO.

При составлении рейтинга независимые эксперты оценивали онлайн-сервисы, коммерческие предложения, информирование клиентов, прозрачность и деловую активность поставщиков.

«Судя по тому, что к рейтингу очень высокое внимание со стороны компаний, свою роль он выполняет. Потребители смогут получать более качественные услуги. Мы делаем рейтинг независимо и без какого-либо влияния извне. Наша задача – быть максимально объективными», – отметила президент DiXi Group Елена Павленко.

«В ноябре бренд YASNO празднует второй день рождения и признание нашей работы независимыми экспертами – успех всей команды. Мы делаем все, чтобы соответствовать статусу лидера отрасли: улучшаем качество обслуживания, цифровизируем сервисы и делаем более комфортными офлайн-представительства.

Добавленная ценность YASNO как поставщика – это широкий портфель продуктов и решений для клиентов. В нем поставка газа, энергоэффективные наборы с двухзонным счетчиком, экономная бытовая техника, домашние солнечные станции и системы хранения энергии с установкой «под ключ», оборудование для зарядки электромобилей, услуги энергоаудита и энергосервиса для предприятий», – рассказал Евгений Бушма, директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO.