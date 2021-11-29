Министерство здравоохранения Украины разработало срочные меры для предотвращения попадания в страну нового опасного штамма коронавируса Омикрон.
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров страны.
В частности, украинцы, вернувшиеся из стран, где отмечается распространение COVID-штамма "Омикрон", должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию.
Речь идет о путешественниках, проведших более семи дней в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик в течение последних двух недель.
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Крое того, МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.
"Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма "Омикрон" более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей, которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен, - подчеркнули в Минздраве.
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