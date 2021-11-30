Узнайте, какой 1 декабря празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В церкви 1 декабря почитается память святых мучеников Романа и Платона, пострадавших за веру в IV веру.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Платон был братом святого Антиоха — вместе они родились в семье благочестивых христиан и получили отличное воспитание, после чего начали проповедовать христианство. Это происходило во времена правления императора Агриппина, который отличался нетерпимостью к сторонникам христианского учения. Он распорядился арестовать Платона и устроил суд, на котором требовал, его отречся от своих убеждений. Платон отказался сделать это, за что был замучен и убит.

Тем временем Роман был диаконом в городе Кесария и однажды встретил епарха, который шел на языческий праздник. Тогда Роман стал убеждать его отречься от веры, тот отказался это сделать и подверг проповедника пыткам. Мимо проходил Варул, который также был христианином и не мог остаться в стороне. Тогда его тоже схватили и замучили вместе с Романом.

Какие традиции на праздник

Утром перед началом работой и делами обязательно шли в церковь, так как верили, что после этого в семье будут водиться деньги.

Роману и Платону молились об улучшении благосостояния. Также святых просили помочь пережить зиму и подарить на следующую осень хороший урожай.

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Запреты на праздник

Не рекомендуется в этот день делать спонтанные покупки. Считается, что деньги 1 декабря станут проводником негативной энергии.

По этой же причине не стоит давать в долг. В противном случае можно не только лишиться своих накоплений, но и начать падать в финансовую яму.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если в этот день тепло на улице — зима будет теплой и мягкой, и наоборот.

Ветер сильный дует — зимой метелей и вьюг будет много.

Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень изменчивой.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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