Узнайте, какой 2 декабря празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В церкви 2 декабря почитается память святого Авдея – одного из двенадцати малых пророков.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Согласно приданию, Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава. На тот момент вокруг царил разврат и лишь он вел при этом максимально праведный образ жизни. Далее в государстве начали организовывать гонения в отношении христиан, и Авдий стал помогать сторонникам своей веры.

Он укрывал их в пещерах, навещал в темницах. За свои старания и помощь ближним Авдий получил дар пророчества.

Какие традиции на праздник

В народе говорили, что Авдей покровительствует семейному благосостоянию и домашнему хозяйству. Необходимо было постучать обухом топора по оконным рамам и дверным косякам именно в этот день — считалось, что это защитит дом и людей от нечисти.

В этот день пили специальный напиток из меда и трав — говорили, что он помогает защититься от простуд.

Запреты на праздник

Запрещено выкидывать остатки пищи 2 декабря. Ее лучше отдать животным или нуждающимся, иначе всю зиму придется голодать.

Лучше не выходить из дома. В противном случае можно нарваться на нечистую силу, которая, по поверьям, в этот день страшно лютует. Поэтому если есть возможность, нужно провести 2 декабря за закрытыми дверьми.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Снежный день с сильным ветром — жди длительную зиму и холодную весну.

Ясное небо — жди морозов, а тусклое — будет оттепель в ближайшие дни.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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