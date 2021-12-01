Последний месяц 2021 года принесет украинцам не только предпраздничные хлопоты, но и ряд важных изменений, которые затронут разные сферы жизни.

В том, какие нововведения вступают в силу в Украине в декабре 2021 года, пишет Politeka.net.

Обязательная вакцинация

С 9 декабря 2021 года вступит в силу Указ Минздрава Украины, согласно которому, кроме педагогов и работников центральных и местных органов, обязательно должны быть вакцинированы от Covid-19 работники:

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

Если перечисленные работники прививку от Covid-19 не получат, они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Восстановиться можно после вакцинации.

Тысяча за вакцинацию

С 19 декабря 2021 года, по словам президента Владимира Зеленского, все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить 1000 грн. Деньги эти будут виртуальными и отображаться в приложении "Дія". Потратить их можно на путешествия в пределах страны (авиа- или ж\д транспортом); при посещении тренажерных залов, фитнес-клубов или бассейнов; для покупки билета на развлекательное мероприятие (театр, кино, цирк и тд).

Люди, которые не пользуются приложением, могут рассчитывать на альтернативный вариант использования средств, но уже в 2022 году.

Прожиточный минимум

С 1 декабря 2021 года прожиточный минимум поднимут до 2393 грн на одного человека в месяц. Следовательно, увеличится этот показатель и для разных демографических групп:

дети до 6 лет - 2100 грн (было 2013 грн);

дети от 6 до 18 лет - 2618 грн (было 2510 грн);

трудоспособные лица - 2481 грн (было 2379 грн);

лица, утратившие трудоспособность - 1934 грн (было 1854 грн);

минимальное декретное пособие для безработных - 2749 грн (было 2635 грн).

Минимальная зарплата

Размер минимальной зарплаты с 6000 грн вырастет до 6500 грн.

Выплаты на ребенка и алименты

Размер алиментов с 1 декабря 2021 года составит минимум 1 050 грн (на детей до 6 лет) и 1 309 грн (на детей от 6 до 18 лет). Согласно законодательству, сумма алиментов зависит от дохода родителя и делится на гарантированную и рекомендованную. В 2021 году цифры будут следующими: 2100 и 2618 грн.

Опекуны или попечители детей до 6 лет могут рассчитывать на пособие в размере 5 250 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 6 545 грн, то есть 2,5 прожиточных минимума.

Выплаты на детей, имеющих инвалидность, в декабре 2021 года составит 7 350 грн, если ребенок младше 6 лет, и 9 163 грн, если ему от 6 до 18 лет.

Денежный эквивалент "пакета малыша" с 1 декабря 2021 года составляет 6 300 грн.

Пенсии

Минимальная пенсия в Украине с 1 декабря 2021 года составит 2600 грн. Для участников боевых действий пенсия вырастет до 4061 грн. Максимальный размер пенсии тоже увеличится на 800 грн и будет равен 19 340 грн.

Пособия по безработице

Граждане Украины, которые потеряли работу, будут получать 9924 грн вместо 9516 грн. Минимальный размер пособия по безработице не изменится - не более 650 грн при наличии 6 месяцев трудового стажа и 1800 грн, если трудовой стаж больше полугода.

Налоги

С 1 декабря 2021 года в Украине предусмотрено повышение ряда налогов, а именно ЕСВ (Единый социальный взнос), единый налог для физических человек предпринимателей (ФЛП первой и второй группы).

Они будут установлены на таком уровне:

Минимальный размер ЕСВ увеличится до 1430 грн (был 1320 грн);

Единый налог для ФЛП первой группы – до 268 грн (был 260);

Единый налог для ФЛП второй группы – 1430 грн (был 1200).

Коммунальные тарифы

С 1 декабря цены на газ почти для 500 000 домохозяйств в Украине могут резко вырасти. Чтобы избежать стремительного подорожания цен на топливо они должны изменить собственного поставщика газа – перейти от так называемого Поставщика последней надежды (ПОН) к другой компании, которая не выполняет функцию форс-мажорного поставщика газа и предлагает фиксированный до мая 2022 года тариф.

Функцию в Украине выполняет ГК "Нафтогаз". В ноябре Кабмин временно ограничил тарифы Поставщика последней надежды на 7,96 грн за кубометр. Срок действия этого ограничения истекает уже 1 декабря. Насколько из-за этого может подскочить цена на газ для потребителей, пока неизвестно, но ГК "Нафтогаз" уже предупредил, что стоимость топлива вырастет.

Проезд в общественном транспорте

Пока в Киеве обещали отложить повышение стоимости проезда, во Львове активно обсуждают подобный вариант – цена может вырасти как раз в декабре. В городе предлагают введение единого электронного билета стоимостью 10 грн с возможностью пересадки в течение 40 минут.

Электронная прописка

С 1 декабря должен вступить в силу закон "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине", если президент его подпишет.

В соответствии с ним, зарегистрировать свое место жительства можно будет через сервис "Дія". С помощью этой же технологии получится задекларировать смену места жительства.

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