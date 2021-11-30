Украинцев предупредили, что многие рискуют остаться без пенсионных выплат, и сообщили, как можно помочь такой ситуации.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее данным, каждый пятый работник в Украине работает неофициально, и как следствие, лишается права на социальную защиту и пенсионное обеспечение.

Согласно новому законодательству, в 2027 году для того, чтобы вовремя получить пенсию, гражданам Украины нужно будет иметь как минимум 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

"Все, кто сейчас работает неофициально, эти требования выполнить не смогут, поэтому примерно 45% украинцев в возрасте 60 лет не будут иметь права на пенсионное обеспечение. Чтобы такие печальные прогнозы не оправдались, очень важна разъяснительная работа относительно последствий неофициального трудоустройства", - отметила Денисова.

Напомним, с 1 декабря в связи с повышением прожиточного минимума вырастут пенсии украинцев.

Минимальная пенсия составит 1 тыс. 934 грн, максимальная – 19 тыс. 340 грн.

Размер минимальной пенсии по возрасту для граждан в возрасте от 65 лет (стаж работы для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет) составит 2,6 тыс. грн.

Вырастет также размер пенсии в связи с потерей кормильца на одного иждивенца – 1 тыс. 934 грн, на двух – 2 тыс. 320,8 грн, на трех и более – 2 тыс. 901 грн.

Минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции достоинства составит 4 тыс. 61,4 грн.

Добавим, что женщины-матери в Украине имеют дополнительные гарантии соцзащиты в отдельных случаях. Например, они могут получать пенсию досрочно, которую назначают за многодетность или воспитание ребенка с инвалидностью.

Право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста, — после достижения 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

При этом к числу лиц с инвалидностью с детства относятся также дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет.

Напомним, повышение пенсий с 1 декабря под угрозой.

Как сообщала Politeka, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить, - журналистка Екатерина Котенкова.

Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.