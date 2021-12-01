Деньги можно будет потратить в течение 4 месяцев

Программа выдачи бонусной тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса стартует 19 декабря - в правительстве намерены расширить перечень услуг для траты этих денег.

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает "Интерфакс-Украина".

Сейчас Минэкономики работает над расширением круга сфер и услуг для траты поощрительной суммы для тех, кто был вакцинирован. В перечень хотят включить также возможность приобретения книг.

Предварительно определено, что потратить виртуальные платежные карты через "Дию" украинцы смогут с 19 декабря 2021-го по 18 декабря 2022-го:

на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы,

на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов,

на покупку билетов в кинотеатры, театры, музеи.

Свириденко уточнила, что присоединиться к программе смогут все совершеннолетние лица, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса. То есть те украинцы, которые получили две дозы вакцины.

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