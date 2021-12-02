Узнайте, какой 3 декабря празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В церкви 3 декабря чествуют память святого Прокла, который жил примерно в V веке и служил епископом в Константинополе.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Святой Прокл обучался богословию у Иоанна Златоуста. Он получил хорошие знания в области Священного писания, а также добился больших успехов в ораторском искусстве. Это помогло ему проповедовать христианство.

Прокл стал свидетелем явления апостола Павла Иоанна, после смерти которого он стал епископом. В этом сане он активно проповедовал, всячески обличая ложь и язычество. В то же время, Прокл заботился про обездоленных и прославился многочисленными чудесами.

Какие традиции на праздник

«На Прокла нечисть проклинай», – говорили в народе. Это нужно было сделать 3 декабря для того чтобы злые силы не навредили людям и не вышли из-под земли, где они пережидали морозные дни.

Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Запреты на праздник

Не рекомендуется ходить в баню и подолгу принимать ванну. Считается, что вместе с пеной утечёт богатство и удача.

Ни в коем случае нельзя выяснять отношения и признаваться в чем-то. В противном случае ваши слова могут быть вырваны из контекста и обращены против вас.

3 декабря хорошо подходит для раздачи долгов и плохо – для уклонения от их уплаты. Если возврат денег запланирован на этот день, постарайтесь выполнить обещание. Иначе очень скоро ваши финансовые дела испортятся ещё больше.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если в день Прокла пойдет дождь, то и на третий день лета тоже будет лить.

Снегири заливаются 3 декабря — к вьюге.

Сорока стремится под крышу залететь — к метели.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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