Национальный банк Украины меняет подход к расчету и обнародованию официального и справочного курса гривны к иностранным валютам - детально читайте далее.

НБУ решил со следующего года изменить подход к расчету официального курса национальной валюты и справочные данные гривны к доллару США по более новой методологии, а также обнародовать информацию официального курса гривны к иностранным валютам и учетную стоимость банковских металлов на 30 минут раньше. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт НБУ.

Так, с 4 января изменится корректировка подходов к отсечению сделок с экстремальными параметрами. Планируется сделать новый подход, по которому для официального/справочного курса гривны возьмут только соглашения с релеватным объемом для украинского межбанковского рынка — это от 0,1 до 5 млн долларов.

Также теперь на первом этапе отсечения из расчета будут убираться соглашения, которые отличаются на 2% от медианы курса первоначального ряда сделок.

Изменится время сбора данных для определения официального курса гривны к иностранным валютам и другому на 15.00, и их обнародования на 15.30.

Порядок расчета справочного курса гривны к доллару США перенесен на 11.30.

Такими изменениями планируется уменьшить потери при расчете курса гривна, повысить удобство и обеспечить непрерывность расчета индикаторов валютного рынка.

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