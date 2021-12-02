Верховной Радой в четверг, 2 декабря, принят во втором чтении проект государственного бюджета на 2022 год. "За" документ проголосовали 268 нардепов.

После первого чтения (20 октября) в проекте госбюджета 2022 был доработан ряд ключевых моментов, передает BBC. В частности, доходы госбюджета по сравнению с первым чтением увеличены до 1,322 трлн грн. Расходы также увеличены, предусмотрены на уровле 1521,2 млрд грн.

Бюджет 2022 предусматривает повышение социальных стандартов, но не так стремительно, как в предыдуще года.

Дефицит бюджета составляет 3,5% ВВП (ВВП – на уровне 5368,7 млрд грн). Рост экономики ожидается на уровне 3,8%.

Среднемесячная зарплата составит 15300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. А среднегодовой курс закладывается на уровне 28,6 гривни за доллар.

Минимальная зарплата на начало 2022 года составит 6500 грн в месяц (после повышения с 1 декабря 2021) и такой же она будет оставаться до октября, пока не произойдет следующий рост - до 6700 гривен, или на 3%.

Прожиточный минимум в следующем году на одного человека составит с января 2393 гривен в месяц, с июля - 2508 грн и с декабря - 2589 грн.

Что касается минимальной пенсии, ее размер с июня 2022 составит 2027 гривен, с декабря – 2093 гривен.

По направлению назначения расходов в 2022 году Украина больше всего потратит средств на безопасность и оборону – 286,6 млрд грн или более 5% своего ВВП, как и требует закон.

Другая крупнейшая статья расходов - покрытие дефицита средств Пенсионного фонд. В 2022 году она составит чуть более 200 млрд грн.

Расходы на здравоохранение в проекте бюджета-2022 определены в объеме 194 млрд грн.

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