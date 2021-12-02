Политолог Сергей Гайдай заявил, что инфантильность, хоть и свойственна большинству людей, у украинской власти проявляется особенно остро.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

По мнению гостя программы, у украинской власти инфантильность особенно заметна: она уверена, что ошибиться просто не может. «Это значит, что человек не способен к развитию: если ты считаешь, что не можешь ошибаться, то ты не можешь развиваться», - подчеркивает Гайдай. Чтобы не быть голословным, он вспоминает последний пресс-марафон Зеленского, на котором президент использовал риторику «вы все ошибаетесь, но не я».

В общем-то, рассуждает эксперт, инфантильность – это видовой признак homo sapiens. «Огромное количество людей инфантильны», - подчеркивает он. К тому же, говорит Гайдай, не прошедший путь социального воспитания в принципе не сможет стать человеком. В частности, рассказывает он, социальное воспитание особенно необходимо тем людям, которых с детства воспитывали животные: они не смогут жить и как животные, учитывая отсутствие генетической приспособленности к такой жизни, и в человеческом обществе.

В целом же, подчеркивает Гайдай, человеку для превращения в самостоятельное лицо необходимо 20 лет. «Зависимость от родителей, школы и начальства порождает нашу инфантильность и, к сожалению, мы ее несем всё время», - констатирует он.

Как сообщала Politeka, Гайдай заявил, что власти лучше не трогать журналистов, потому что они составляют их образ.

Также Politeka писала о том, что Гайдай сравнил государство Украина с халабудой, которую несколько поколений пытались достраивать.