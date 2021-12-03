Юрист Андрей Вигиринский заявил, что прежде всего нужно понимать, для чего вообще идет борьба с олигархами и к чему приведет уничтожение этого класса.

Об этом он рассказал в программе «Культ Личности» с Русланом Бизяевым.

Прежде всего гость программы отмечает, что олигархи – это не только политика. «Это, получается, и экономику надо немножко куда-то обнулить… Это просто артикулировать, мы вот ликвидируем, и будет что? Что мы построим?», - рассуждает Вигиринский.

В частности, говорит юрист, уничтожение олигархического класса не позволит построить рыночные отношения, а это закончится саморегуляцией рынка. «И самое главное, чтобы общество было готовым к саморегуляции рынка. Я хочу это увидеть…», - подчеркивает он.

Как рассказывает Вигиринский, с 2015 года все происходило по лекалам, которые прописал Украине МВФ: это касается и принятия закона о рынке природного газа, и моделей «Нафтогаза», и поставщиков, и анбандлингов. «В конечном итоге по состоянию на 2021 год мы имеем административно регулируемые цены… Это не рынок», - отмечает эксперт. По его словам, Украина не сможет влиять на всех участников рынка, если у них будет равный доступ к нему.

Как сообщала Politeka, Антонюк предупредил, что от закона об олигархах пострадает малый бизнес.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, как идет борьба с олигархами.



