Политолог Виталий Кулик прокомментировал энергетический кризис, а также объяснил, какие проблемы в связи с ним нас ожидают зимой.
Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
«Все здравомыслящие люди, которые ориентируются в энергетическом секторе, говорят, что у нас угля хватает только до пиковой ситуации. У нас дефицит угля и газа, а ещё нет системы привоза этого угля. Аварийность на станциях повышается: на Бурштинской две аварии подряд со смертельным итогом», - сказал Кулик.
По словам эксперта, 4 государственные угольные шахты остановлены, от чего возмущаются профсоюзы, потому что накапливаются долги по зарплате.
«Шахты доводятся не просто до убыточного состояния, а к тому, что нельзя будет возобновить их работу. Наши внешние партнеры нам не доверяют и требуют контракты на год-два на поставки угля», - подчеркнул Кулик.
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Как отметил политолог, Офис Президента должен полностью контролировать и понимать эту ситуацию с угольной инфраструктурой. По словам эксперта, власть может каким-то образом «пропетлять» на газе этой зимой.
«Мы увидим увеличение количества аварий, потому что не будет планового ремонта. Тарифы будут расти, а социальная амортизация не выдержит. Мы уже видим, как повышаются цены на продукты питания», - сказал Кулик
Как сообщала Politeka, Сергей Гайдай заявил, что власти лучше не трогать журналистов, потому что они складывают их образ.
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