В Украине со следующей недели начнет действовать закон об ограничении использования пластиковых пакетов - что это значит для граждан.

С 10 декабря в супермаркетах, магазинах, аптеках, кафе и в сфере услуг заработает запрет на бесплатные пластиковые пакеты - они теперь будут продаваться. Таким образом, правительство борется с загрязнением окружающей среды. Решение было принято в июне 2021 года и после полугодового подготовительного периода должно вступить в силу, сообщает пресс-служба Минприроды.

Таким образом, пакет без ручек и боковых складок обойдется украинцам в 2 гривны, за пакет с ручками, но без складок, или без ручек, но со складками придется выложить 2,5 грн., а за "маечку" с ручками и складками - 3 грн.

Исключение сделано для сверхтонких пакетов для упаковки свежей рыбы, мяса, мясопродуктов, сыпучих продуктов и льда.

За использование покупателями пластиковых пакетов бесплатно магазины будут штрафовать от 1 700 до 3 400 грн.

Следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства одноразовой пластиковой продукции.

Украинцы бурно комментируют в Сети нововведение:

"А 1 миллиард деревьев уже посадили?"

"Какой бизнесмен будет за свой счет раздавать пакеты? Все пакеты, висящие в супермаркетах платные. Все включено в стоимость товара, которые в них кладут люди"

"так они только последние лет 10 бесплатные, те самые тонкие для сыпучих. А в начале они были платными, когда покупал у продавца на развес. Поэтому люди ходили со своими. Только сейчас это выбор фопа как с ними быть"

"Наберу грязного картофеля в руки, не буду взвешивать... пройду сразу к кассе и вывалю кассиру... пускай побегает"

"Это прямое нарушение "Прав Потребителя". Согласно закону, товар должен быть упакован в пластиковый пакет и он входит в цену товара. А то, что принял каб мин есть ст. 190 УК "мошенничество", до 2х лет с конфискацией".

Напомним, украинцев предупредили о жестких штрафах в аптеке: детали нового закона