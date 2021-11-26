Еще один должник лишился автомобиля в рамках работы, направленной на погашение задолженности за услугу по снабжению тепловой энергией, в четверг, 25 ноября.

Сотрудники «Николаевоблтеплоэнерго», госисполнитель, полиция и работник государственного предприятия «Сетам» описали и арестовали автомобиль Renault Twingo, принадлежащий должнику. Об этом говорится на сайте предприятия.

Для оценки и принудительной реализации машину 1999 года выпуска эвакуировали на площадку «Сетама».

Как сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго» долг потребителя составил почти 14 тысяч гривен. Сразу после принудительной эвакуации задолженность была полностью оплачена.

Отмечается, что это уже седьмой автомобиль, который за последние полгода был арестован за долги перед предприятием.

«Не могут быть одинаковыми тарифы для разных домов», «Скоро квартиры пойдут с молотка, бедный народ, нам ведь не оставили выбора, хотим или нет но квартиры отапливают, отключиться нет возможности, тарифы рисуют не спрашивая согласны или нет, а то что человек еле концы с концами сводит вообще никого не интересует», - комментируют ситуацию в Сети.

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