Еще один должник лишился автомобиля в рамках работы, направленной на погашение задолженности за услугу по снабжению тепловой энергией, в четверг, 25 ноября.
Сотрудники «Николаевоблтеплоэнерго», госисполнитель, полиция и работник государственного предприятия «Сетам» описали и арестовали автомобиль Renault Twingo, принадлежащий должнику. Об этом говорится на сайте предприятия.
Для оценки и принудительной реализации машину 1999 года выпуска эвакуировали на площадку «Сетама».
Как сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго» долг потребителя составил почти 14 тысяч гривен. Сразу после принудительной эвакуации задолженность была полностью оплачена.
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Отмечается, что это уже седьмой автомобиль, который за последние полгода был арестован за долги перед предприятием.
«Не могут быть одинаковыми тарифы для разных домов», «Скоро квартиры пойдут с молотка, бедный народ, нам ведь не оставили выбора, хотим или нет но квартиры отапливают, отключиться нет возможности, тарифы рисуют не спрашивая согласны или нет, а то что человек еле концы с концами сводит вообще никого не интересует», - комментируют ситуацию в Сети.
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