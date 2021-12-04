Коронавирусная инфекция забрала жизнь известного украинского и советского актера, который совсем недавно отпраздновал своей день рождения.

Михаил Горностоль скончался 3 декабря в Одессе. Ему было 76 лет. Трагическое известие сообщили в Одесском отделе НРКУ.

Известно, что артист заразился коронавирусом и долгое время болел. В начале ноября он отпраздновал свой день рождения.

"К сожалению, ничто не вечно под луной, и никто не вечный из людей. А особенно в то время, когда повсюду свирепствует коронавирус. Не пощадил он и Михаила Николаевича", – говорится в сообщении.

Михаил Горносталь родился в 1945 году на Черниговщине. Он учился в Киевском киноинституте Карпенко-Карого на актерском факультете.

Артист был задействовав в более тридцати проектах: "Это сильнее меня", "Побег из тюрьмы", Лёвка в "Р.В.С.", "Квартет Гварнери", "Шкура белого медведя", "От Буга до Вислы, "Школа" - еще одна экранизация Гайдара, "Личная жизнь следователя Савельева", "Карпатское золото" и многие другие.

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