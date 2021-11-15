11 ноября умерла оперная певица и актриса Агнешка Беата Миколайчик, известная под псевдонимом Ага Миколай - польская дива выступала на сценах ведущих оперных театров мира.
Как сообщает издание OperaWire, причиной смерти артистки стали последствия заражения коронавирусной инфекцией.
Ага Миколай родилась в Кутно, училась в Музыкальной академии в Познани у Антонины Кавецкой и получила стипендию Венского университета музыки и исполнительских искусств.
Миколай брала уроки у Ренаты Скотто и Элизабет Шварцкопф, после чего стала лауреатом нескольких престижных конкурсов из-за ее голоса, которым она умела завораживать.
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Она выступала на величайших сценах мира, в том числе в Teatro alla Scala, Wiener Staatsoper, Opéra National de Paris, Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Semperoper Dresden, New National Opera Tokyo, Staatsoper Unter den Linden и Aalto Theater Essen, многих других.
Ее экранный дебют произошел в 2010 году, Воглинда в телеадаптации вагнеровского "Золота Рейна", "Гибель богов" и "Волшебная флейта" Моцарта.
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