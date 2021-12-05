Гороскоп на декабрь 2021 года для женщин говорит о том, что первый месяц зимы принесет немало эмоциональных ситуаций, но будет также много приятных моментов.

Об этом информирует Ftimes. Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 6 по 12 декабря.

Овен

В эту неделю можно и нужно решать все накопившиеся дела и вопросы. Постарайтесь сделать это как можно быстрее – так у вас появится время для отдыха и расслабления.

Телец

На этой неделе у вас появится ряд очень удачных и выгодных обстоятельств. Удача вам в эти дни будет улыбаться и стоит использовать все возможности. Такое везение бывает очень редко.

Близнецы

У вас появится возможность проявить свои таланты и способности. Смело беритесь за новые дела и проекты, у вас точно все получится. Особенных успехов вы не достигнете, но сможете показать себя во всей красе.

Рак

Не торопитесь и не предпринимайте ничего без тщательного анализа. У вас сейчас есть большой риск допустить ошибки, поэтому проявите осмотрительность.

Лев

Неделя окажется спокойной и размеренной, старайтесь не торопиться и довольствоваться тем, что у вас есть. Не пытайтесь быть первой, не обгоняйте, хорошо думайте прежде, чем говорить или поступать.

Дева

Воспользуйтесь новыми возможностями и создавайте что-то необычное не только для себя, но и для других. Вам придется на этой неделе взять ряд обязательств на себя и в среду вам могут предложить пост.

Весы

Встречаем декабрь с позитивом. Удачными станут мероприятия, которые связанны с учебой и педагогикой. Учитесь на чужих ошибках и передавайте свой опыт следующим поколениям.

Скорпион

Действуйте уверенно и смело. Такая тактика поможет вам добиться всех поставленных целей. Успех ждет творческих натур, есть шанс улучшить свое материальное положение.

Стрелец

Займитесь тем, что вы любите, и что приносит вам вдохновение. Эта неделя станет для вас периодом счастья и запомнится вам в хорошем смысле этого слова.

Козерог

Вас на этой неделе будет сопровождать любовь, свобода и раскованность. Можете удивить своих друзей и врагов своими неожиданными чувствами, новым имиджем, новой прической и новыми ароматами.

Водолей

Работоспособность поможет вам выделиться. Можете забыть о температуре, недосыпе, проблемах с домашними или родителями – это поможет легко преуспеть на работе. Чем меньше у вас будет свободного времени, тем больше будет шансов преуспеть.

Рыбы

Больше общайтесь и не отказывайтесь от помощи друзей и коллег по работе. В конце недели это поможет вам пойти вверх по карьерной лестнице и получить приятные моменты в личной жизни.

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