Где будет холоднее всего

Синоптики поделились прогнозом погоды на среду, 8 декабря, окончательно расстроив украинцев – согласно данным Укргидрометцентра, страну атакуют осадки и морозы.

Как передает Politeka.net, погода будет сильно отличаться в зависимости от региона. В то время как в западных регионах ожидаются морозы и снег, на Востоке будет тепло и дождливо.

Так, на Западе 8 декабря ожидается -1..-3 градуса. Ночью сильно похолодает – до -5..-6 градусов. Также почти во всех областях ожидается снег. В Закарпатской, Волынской и Черновицкой области в среду без осадков.

Ближе к Центру погода сильно изменится. Будет преобладать мокрый снег, а температура колебаться в районе 0..-2 градусов. В Черкасской и Кировоградской областях ожидается 3-7 градусов.

В южных и восточных областях столбики термометра прогреются до 7-9 градусов. Прогнозируются сильные дожди. Ночью также будет плюсовая температура. Добавим, что в Луганской и Донецкой области в среду без осадков.

Как известно, декабрь в Украине будет очень нестабильным. Непогода будет испытывать украинцев на прочность постоянно меняющейся температурой. Дожди и мокрый снег станут частыми гостями, но сильных морозов первый зимний месяц не обещает.

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