Погода в Україні остаточно зіпсується, влаштувавши температурні гойдалки - країну заллє дощами і засипле мокрим снігом, а температурний режим буде відрізнятися в залежності від регіону.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру. Відзначається, що понеділок в Україні почнеться з опадів по всій території країни. У південних, центральних і деяких східних областях очікуються дощі, а на Заході, де буде більш низька температура, пройде мокрий сніг.

У західних регіонах 6 грудня буде 0-3 градуси. Дощі з мокрим снігом очікуються у всіх без винятку областях. Вночі можливий невеликий мінус.

У центральних регіонах, за винятком Києва, буде близько 5-8 градусів. У столиці очікується 1-3 градуси. На Сході стовпчики термометра прогріються до 6-8 градусів, а в Луганській і Донецькій областях похолодає до 1-4 градусів. У цих областях буде холодно, але сухо.

Найтепліше буде на півдні. Незважаючи на дощі, температура там підніметься до 9-11 градусів.

Додамо, що морози та снігопади впереміш із дощами та мокрим снігом навіть не думають відступати. Найближчого тижня в Україні буде холодно, а негода торкнеться всіх без винятку областей.

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