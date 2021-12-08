Приняв закон №5600, власть обложила каждого крестьянина, но при этом оставила без изменений ренту на добычу марганцевой руды, которым занимается близок к власти олигарх. Об этом заявил народный депутат из фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк.

"Принятием законопроекта по номеру 5600, впервые со сталинских времен, вы облагаете налогом крестьянина-единоличника, который будет платить за 50 сотых и более – 1500 грн. налога с гектара. Не было такого никогда со сталинских времен! Впервые этим законопроектом вы облагаете налогом крестьянина, который вырастил сельскохозяйственную продукцию и продает на 6 тыс. грн в месяц. Вы стягиваете почти 2 тыс. грн с того, что он продаст молока, мяса, овощей или фруктов», - сказал Цымбалюк и подчеркнул, что через этот закон украинцам придется платить больше за сельскохозяйственную продукцию, ведь цена на нее вырастет.

В то же время нардеп подчеркнул: власть, повысив ренту на добычу железной руды, оставила без изменений ставку для марганцевой руды, добычей которой занимаются компании олигарха Игоря Коломойского.

«Этим законопроектом впервые разделили понимание рентной платы на руду. На железную вверх, а на другую – марганцевую – вниз», - отметил Цимбалюк

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее народный депутат Украины из фракции «Европейская Солидарность» Олег Синютка заявил, что власть использует законопроект №5600 в политических мотивах: "плохим" олигархам налоги повысили, а "домашним", которые поддерживают президента – снизили.

Зато нардеп Алексей Гончаренко призвал президента Владимира Зеленского наложить вето на законопроект №5600 и выровнять ренту на добычу руды. Если президент этого не сделает и подпишет проект с дискриминационными нормами, то это будет свидетельствовать о зависимости Зеленского от олигарха Игоря Коломойского, предупредил нардеп.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ подчеркивал: повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевую державу.