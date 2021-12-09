Читайте о главных приметах и традициях этого дня

Узнайте, какой 10 декабря празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

10 декабря христиане отмечают праздник под названием Знамение. Почитается один из самых важных образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, которая и называется "Знамение".

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Предание гласит, что на третью ночь после осады архиепископ Новогородский услышал сверху голос, повелевший ему вынести икону Пресвятой Богородицы из церкви Спаса Преображения, обнести ею крепостную стену. В результате, войска стали стрелять, и одна из стрел попала в икону, после чего с глаз Богоматери полились слезы. Вражеское войско, преодолеваемое ужасом, стало отступать.



Вскоре в честь этого памятного события был установлен праздник под названием Знамение.

Какие традиции на праздник

Одновременно отмечали день святого Романа, которому женщины молились об избавлении от бесплодия. Говорили, что этот преподобный обладал даром чудотворения и помог многим женщинам вылечиться от бесплодия.

Запреты на праздник

Нельзя впускать в дом престарелых, немощных и бедных. После этого могут начаться болезни и бедность.

Нельзя что-либо вязать или шить, так как таким образом можно зашить тепло в доме, и тогда это приведет к гибели озимых.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если на небе звезды ярко горят, то будет мороз, тускло – оттепель.

Если увидете красную зарю 10 декабря – будет ветреная погода.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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