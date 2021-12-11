Уже 19 декабря украинцы, которые сделали себе две прививки от коронавируса, смогут оформить выплату в размере тысячи гривен, которая поступит к ним на счет.
Как передает Politeka.net, программа начнет работать в конце этого года, но деньги можно будет получить и позже. Правда, потратить их можно будет только на определенные товары и услуги.
Подать заявление на получение денег можно будет через приложение «Дія», в котором находятся сертификаты о вакцинации. Отмечается, что для пенсионеров и людей, у которых нет доступа к приложению, вскоре появится альтернативный способ получить деньги.
Чтобы получить деньги уже в этом году, необходимо будет оформить заявку в приложении до 29 декабря. Запись на выплату стартует 13 декабря. На данный момент к программе подключены такие банки как Monobank, "Альфа-банк", "А-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк" и «Ощадбанк». Деньги будут перечислены на виртуальную карту, созданную в одном из банков-партнеров.
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Как известно, потратить деньги можно будет на билеты в театр или кино, абонемент в спортивный зал или билет на транспорт в пределах Украины. Также можно будет купить за эти деньги книгу. Отмечается, что потратить выплаты необходимо будет в течение четырех месяцев.
Напомним, что в Украине ухудшится ситуация с коронавирусом: когда ждать вспышки опасного вируса.
Как сообщала Politeka, что стало известно, кого и за что будут штрафовать с 10 декабря.
Также Politeka писала, как получить тысячу гривен за вакцинацию быстрее остальных.