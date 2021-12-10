З сьогоднішнього дня, 10 грудня, в Україні запрацювало нове обмеження, пов'язане із захистом навколишнього середовища. Відтепер заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів.

Рішення було прийнято в червні 2021 року і після піврічного підготовчого періоду тепер вступило в силу, повідомляє прес-служба Мінприроди. Це означає, що в магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг пакети з 10 грудня - тепер тільки платно. Виняток - надтонкі пакети, які є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду.

Вартість пакету без ручок і бічних складок складе 2 гривні, за пакет з ручками, але без складок, або без ручок, але зі складками українцям доведеться викласти 2,5 грн., а за "маєчку" з ручками і складками - 3 грн.

Тих суб'єктів господарювання, хто порушить нову вимогу, штрафуватимуть:

Популярні новини зараз

Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"

Знайдено тіло знаменитого актора, йому було лише 36 років: "Лікарі відправили додому"

Дікусара, Монатіка, Jerry Heil та інших зірок потрясло нещастя з Дантесом: "Треба було терміново викликати швидку"

Ульянова з "Холостяка" попрацювала над зовнішністю і показала, що вийшло: "Кольщик, наколи мені..."

Ведучий "Маски" Остапчук публічно зачепив Монатіка, Тіну Кароль та інших зірок шоу-бізнесу: "Пішов звідси"
Показати ще

- за порушення заборони розповсюдження в закладах торгівлі - від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення протягом трьох років - від 1000 до 2000 НМДГ;

- за безоплатне поширення пластикових пакетів - від 100 до 200 НМДГ, і за повторне - від 200 до 500 НМДГ.

Варто відзначити, дане нововведення лише перший етап обмежень. Наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

магазин, пластикові пакети

Українці бурхливо обговорюють у Мережі чергову заборону:

"Я вважаю, що боротьба за чистоту екології, принаймні в Україні, це все фігня, для замилювання очей західних партнерів. Навіть якщо ти будеш сортувати сміття, його все одно скопом вивезуть на полігон"

"Якщо оцінити в 1 коп., це вже не безкоштовно, або як???)))"

"Хто вам сказав, що вони безкоштовні - вони включені у вартість товару, причому з хорошим наваром. Сам працював на підприємстві, яке випускало паперові пакети. Замість одноразових здорових пакетів, виготовте багаторазові сумки. І не дорогі. Пакети - тільки для "мокрих" товарів".

Нагадаємо, нова заборона вводиться в Україні: що перестане бути безкоштовним з 10 грудня