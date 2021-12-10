З сьогоднішнього дня, 10 грудня, в Україні запрацювало нове обмеження, пов'язане із захистом навколишнього середовища. Відтепер заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів.

Рішення було прийнято в червні 2021 року і після піврічного підготовчого періоду тепер вступило в силу, повідомляє прес-служба Мінприроди. Це означає, що в магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг пакети з 10 грудня - тепер тільки платно. Виняток - надтонкі пакети, які є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду.

Вартість пакету без ручок і бічних складок складе 2 гривні, за пакет з ручками, але без складок, або без ручок, але зі складками українцям доведеться викласти 2,5 грн., а за "маєчку" з ручками і складками - 3 грн.



Тих суб'єктів господарювання, хто порушить нову вимогу, штрафуватимуть:

- за порушення заборони розповсюдження в закладах торгівлі - від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення протягом трьох років - від 1000 до 2000 НМДГ;

- за безоплатне поширення пластикових пакетів - від 100 до 200 НМДГ, і за повторне - від 200 до 500 НМДГ.

Варто відзначити, дане нововведення лише перший етап обмежень. Наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.



Українці бурхливо обговорюють у Мережі чергову заборону:

"Я вважаю, що боротьба за чистоту екології, принаймні в Україні, це все фігня, для замилювання очей західних партнерів. Навіть якщо ти будеш сортувати сміття, його все одно скопом вивезуть на полігон"

"Якщо оцінити в 1 коп., це вже не безкоштовно, або як???)))"

"Хто вам сказав, що вони безкоштовні - вони включені у вартість товару, причому з хорошим наваром. Сам працював на підприємстві, яке випускало паперові пакети. Замість одноразових здорових пакетів, виготовте багаторазові сумки. І не дорогі. Пакети - тільки для "мокрих" товарів".

Нагадаємо, нова заборона вводиться в Україні: що перестане бути безкоштовним з 10 грудня