Стало відомо до якого числа потрібно встигнути

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як отримати обіцяну 1000 гривень вакцинованим українським громадянам, і до якого числа потрібно встигнути.

Повністю вакциновані від коронавірусу українці можуть отримати 1000 гривень, подавши заявку. Про це пише Politeka.net з посиланням на заяву прем'єр-міністр Дениса Шмигаля в ході засідання Кабміну.

Перший етап виплат стартує з 19 грудня в додатку "Дія", а наступного тижня запрацює beta-послуга для оформлення віртуальних карт. Саме на останні будуть переводитися гроші від держави.

За словами Шмигаля, оформлення картки буде безкоштовним, а витратити 1000 гривень рекомендується в категоріях бізнесу, які найбільше постраждали від карантину: креативна, транспортна та спортивна сфери.

Для того, щоб кошти надійшли в першому етапі потрібно подати заявку у "Дії" з 19 по 29 грудня, і вже цього року гроші переведуть.

Глава Уряду зазначив, що 9 грудня Кабмін затвердив порядок надання виплат вакцинованим від коронавірусу українцям.

Примітно, що виплати не будуть обкладатися податками, а витратити їх потрібно буде протягом чотирьох місяців, інакше їх повернуть державі.

Суму можна буде витратити на покупку книг, відвідування спортзалу, басейну, театру або кінотеатру, а також на подорож всередині України (авіа або ж/д квитки).

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