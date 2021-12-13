Узнайте, какой 14 декабря празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

Православная церковь 14 декабря отмечают праздник и чтит память святого пророка Наума.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Наум родился в VII веке до Рождества Христова в Галилее и умер на 45-м году жизни, прожив праведную жизнь.

Святой Наум считается одним из 12 малых библейских пророков. Именно он написал Книгу пророка Наума — седьмую среди книг "малых пророков". Его книга предсказывает гибель ассирийского города Ниневии за преступления, хулу ассирийскую царя Сеннахирима на Бога и за разрушение Израильского царства.

Какие традиции на праздник

В этот день молились святому, чтобы он научил уму разуму.

По народным преданиям, Наум — покровитель знания, разума и добродетели. Люди верят, что если начать обучение в этот день, то наука будет проходить легче и эффективнее.

По традиции, на праздник Наума, 14 декабря, начинались занятия в дореволюционной школе.

Запреты на праздник

Старайтесь не выходить сегодня из дома в темное время суток.

Подавая милостыню нищему, не смотрите ему в глаза.

Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если в День Наума звезды ярко светят, значит скоро придут морозы

Если в день Наума дует северный ветер — это к сильному похолоданию.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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