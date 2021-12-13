Издатель и журналист Сергей Удовик рассказал, чем Перу похоже на Украину и как там к власти пришел слуга народа.

Об этом он сказал в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.

“Перу очень похоже на Украину. Очень много совпадений. По индексу человеческого развития практически рядом, Украина чуть впереди. По валовому доходу Перу опережает Украину, хотя в 1990 году намного отставало. По территории оно в два раза больше, а по населению 33 млн человек. У нас почти столько же”, - сказал Сергей Удовик.

Он отметил, что одной из наибольших проблем Перу является коррупция, с которой они успешно борются.

“Сейчас победил в июне этого года Педро Кастильо на выборах. И он, как у нас называют, слуга народа. Он из простых учителей. Но в отличие от нашего президента, он занимался политикой и возглавлял федерацию профсоюза учителей. Провел крупные забастовки, чтобы учителям повысить зарплату. И выдвинулся на этом поприще”, - добавил Сергей Удовик.

По его словам, Педро Кастильо относится к левым радикалам, а его партия продвигает ленинско-марксистские идеи. При этом его идеи не настолько крайние, как у бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

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