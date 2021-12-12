В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, про те, яку погоду чекати завтра 13 грудня - в деяких областях очікуються дощі і мокрий сніг.

У понеділок, 13 грудня Україну накриють морози, дощі та сніги. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Українського Гідрометцентру.

Так, у західних областях очікується мокрий сніг з температурою від -5 вночі до 0 градусів вдень. Вітер сильний - від 7 до 12 м/с.

У центрі - від +2 до + 4, мокрий сніг, вітер - від 7 до 12 м/с. Зокрема, в Києві погода - вдень і вночі від 0 до +4, мокрий сніг, вітер південно-східний від 7 до 12 м/с.

На півдні України очікуються дощі, з температурою від + 3 до +13, в Херсонській, Запорізькій області, в Криму - без опадів.

На Сході також не прогнозується опадів, температура буде - від 1 до 4 градусів тепла, вітер південно-східний від 7 до 12 м/с, без істотних опадів.

За словами синоптика Наталії Діденко, в Україні не буде істотних опадів, хіба що часом туман, противна сіра хмарність аж до зимового сонцестояння 21 грудня.

У таку погоду жителям Прикарпаття рекомендується провести час вдома.

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