Погода в Україні продовжить нещадно псуватися - із Заходу в країну увірвуться сильні снігопади і заморозки, в той час, як інші області будуть страждати від дощової погоди.

Як передає Politeka.net, новий тиждень в Україні розпочнеться з поганої погоди та похолодання.

Західні області в понеділок атакують снігопади. Температура буде триматися в районі 0..-2 градусів. Ближче до центральних регіонів трохи підвищиться температура, а сніг перетвориться на дощ. У центральних областях у понеділок очікується 2-4 градуси.

На Півдні буде досить тепло - близько 6-10 градусів. При цьому регіон атакують дощі. Опадів не передбачається тільки на крайньому Сході, проте там дуже похолодає. Вдень очікується 2-4 градуси, а вночі можливі невеликі заморозки.

Дощі і сніг будуть кочувати по Україні ще довгий час. У найближчий тиждень опади очікуються у всіх українських областях. Температура ж буде залишатися в межах 1-4 градусів. Сильних морозів найближчим часом не передбачається.

Додамо, що на Новий рік українцям не варто чекати на сніг. Втім, невеликі заморозки мешканцям окремих регіонів гарантовані. Кліматологи зазначають, що до новорічних свят в Україні буде лише дощ та мокрий сніг.

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