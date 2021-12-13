Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Так, выяснились важные нюансы по получению тысячи гривен за вакцинацию. С 19 декабря украинцы могут подать заявку в приложении "Дія" с помощью всего нескольких кликов. Программа станет доступна украинцам, которые достигли 18 лет, и те, кто получил в приложении "Дія" зеленый сертификат.

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Для того, чтобы получить выплату необходимо:

  • Оформить карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Получить деньги на обычную карту - нельзя
  • Авторизируйтесь в приложении "Дія"
  • Убедитесь, что в приложении у вас есть именно зеленый сертификат
  • Зайдите в раздел Услуги и выберите "єПідтримка"
  • Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ожидайте поступления денег.

Стоит отметить, что сертификат из портала "Дія" или бумажный от семейного врача не подходят.

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Также, в своем телеграм-канале Михаил Федоров рассказал о том, что будет подключен еще один крупный онлайн-банк.

На данный момент украинцы открыли 1,035 млн виртуальных карт в рамках проекта "еПоддержка".

По данным, в Монобанке открыто 878 572 карт, в А-банке 84 292 карт и в Альфа-банке – 72 361 карт.

Ранее сообщалось, тысячу за вакцинацию можно получить уже в этому году: как это сделать

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