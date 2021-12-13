Кабмин Украины принял постановление, в котором стали известны важные нюансы по получению тысячи гривен за вакцинацию.

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Так, выяснились важные нюансы по получению тысячи гривен за вакцинацию. С 19 декабря украинцы могут подать заявку в приложении "Дія" с помощью всего нескольких кликов. Программа станет доступна украинцам, которые достигли 18 лет, и те, кто получил в приложении "Дія" зеленый сертификат.

Для того, чтобы получить выплату необходимо:

Оформить карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Получить деньги на обычную карту - нельзя

Авторизируйтесь в приложении "Дія"

Убедитесь, что в приложении у вас есть именно зеленый сертификат

Зайдите в раздел Услуги и выберите "єПідтримка"

Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ожидайте поступления денег.



Стоит отметить, что сертификат из портала "Дія" или бумажный от семейного врача не подходят.

Также, в своем телеграм-канале Михаил Федоров рассказал о том, что будет подключен еще один крупный онлайн-банк.

На данный момент украинцы открыли 1,035 млн виртуальных карт в рамках проекта "еПоддержка".

По данным, в Монобанке открыто 878 572 карт, в А-банке 84 292 карт и в Альфа-банке – 72 361 карт.

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