Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, как получить обещанную тысячу за вакцинацию до конца этого года, назвав необходимые условия для этого.

Как пишет Politeka.net, на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что тысячу гривен за вакцинацию в первом этапе можно получить уже до конца этого года. Для этого, по словам чиновника, необходимо успеть подать заявку до 29 декабря.

Зарегистрировать документ нужно в приложении "Дія" с 19 декабря по 29 декабря. Также Шмигаль отметил, что уже со следующей недели в приложении "Дія" запустят бета-тестирование программы "єПідтримка", предусматривающей выплаты по тысяче гривен вакцинированным гражданам.

Напомним, что обещанные средства за вакцинацию нельзя будет получить наличными, ведь потратить их можно лишь на определенные услуги, а выдача денег "на руки" не позволит этого проконтролировать.

Так, 1000 грн поступит через систему "Дія" и потратить их можно будет только на определенные услуги, такие как: путешествия по Украине, внутренние авиа и железнодорожные перевозки, спортивную индустрию (спортзалы, фитнес-клубы), культурно-развлекательную сферу (кинотеатры, театры, музеи, концертные и выставочные залы), покупку книг и тому подобное.

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