Проблема активно обсуждается на ФБ-страничке "Дія". Многие пишут, что приложение не работает и пропали все документы после того, как его обновили до последней версии, подав заявление на выплату 1000 гривен за вакцинацию.
Украинцам советуют подождать.
Пресс-служба украинского сервиса поспешила объяснить, что происходит. Так, случился сбой в центральной базе данных ЕСОЗ (электронной системе здравоохранения). Над решением проблемы, а именно переходом на резервную среду данных, работали специалисты eZdorovya и Национальной Службы здоровья.
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По состоянию на 17:45 понедельника, 13 декабря, систему восстановили до нормального уровня. Однако специалисты еще продолжают отслеживать работу системы в целом, говорится в официальном сообщении EZdorovya.
Некоторые пользователи отмечают, что также невозможно было дозвониться на "горячую линию":
"После обновления исчезли covid-сертификаты, а ваша горячая линия не работает – просто бросают трубку после слов "оставайтесь в дальнейшем на линии". Что там с коммуникацией вообще?"
"Только что звоню на 0442071748. Ответ: "Дождитесь связи с оператором", и сбивают. Ужас. Это не услуги, это дурдом"
"Дія, такая же проблема!! Все документы пропали!!! Кто будет все восстанавливать?? Ваши спецы, или мне тратить время??"
"может, "тысячи" закончились?)"
"Это позор, за такие ошибки в Европе весь персонал уволили бы к чертям"
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