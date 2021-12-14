Украинцы массово жалуются на работу приложения "Дія" - оттуда исчезли все загруженные COVID-сертификаты, ИНН и паспорта.

Проблема активно обсуждается на ФБ-страничке "Дія". Многие пишут, что приложение не работает и пропали все документы после того, как его обновили до последней версии, подав заявление на выплату 1000 гривен за вакцинацию.

Украинцам советуют подождать.

Пресс-служба украинского сервиса поспешила объяснить, что происходит. Так, случился сбой в центральной базе данных ЕСОЗ (электронной системе здравоохранения). Над решением проблемы, а именно переходом на резервную среду данных, работали специалисты eZdorovya и Национальной Службы здоровья.

По состоянию на 17:45 понедельника, 13 декабря, систему восстановили до нормального уровня. Однако специалисты еще продолжают отслеживать работу системы в целом, говорится в официальном сообщении EZdorovya.

Некоторые пользователи отмечают, что также невозможно было дозвониться на "горячую линию":

"После обновления исчезли covid-сертификаты, а ваша горячая линия не работает – просто бросают трубку после слов "оставайтесь в дальнейшем на линии". Что там с коммуникацией вообще?"

"Только что звоню на 0442071748. Ответ: "Дождитесь связи с оператором", и сбивают. Ужас. Это не услуги, это дурдом"

"Дія, такая же проблема!! Все документы пропали!!! Кто будет все восстанавливать?? Ваши спецы, или мне тратить время??"

"может, "тысячи" закончились?)"

"Это позор, за такие ошибки в Европе весь персонал уволили бы к чертям"

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