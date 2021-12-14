Как одеться в новогоднюю ночь 2022 - в чем категорически не стоит встречать год Тигра.

Самыми счастливыми цветами 2022 года являются синий, зеленый, красный и желтый.

Использовать эти цвета нужно в зависимости от сферы, в которой вы хотите оптимизировать свои шансы на успех.

Так, например, синий цвет следует использовать для переговоров, собеседований и общения. Зеленый для адаптации к новому месту жительства, новой работе или какому-то новому начинанию. Красный для романтических встреч или в ожидании рождения ребенка. Желтый для приобретения недвижимости. Белый и золотой цвет играют роль цветов, которые уравновешивают энергетические потоки.

Если вы чувствуете неуверенность в своих силах, используйте белый и золотой цвет при выборе одежды, аксессуаров и талисманов, чтобы защитить себя от возможной неудачи.

Тигр не любит неоновые, искусственные оттенки и хищные принты. Не стоит выбирать фиолетовый цвет.

К слову, грядут новогодние и рождественские праздники, а вместе с ними длинные выходные в декабре-январе.

Декабрь 2021 насчитывает 9 официальных выходных, один из них является дополнительным. Католическое Рождество 25 декабря выпадает на субботу, следовательно выходной переносится на понедельник. Поэтому украинцы будут гулять три дня подряд, 25, 26 и 27 декабря.

Следующие затяжные выходные ждут нас в начале января 2022. Новый год будем отмечать 1, 2 и 3 числа. Еще три дня выходных будут на Православное Рождество - 7, 8 и 9 января.

Примечательно, что рабочие предпраздничные дни будут сокращены на один час. К ним относятся такие даты, как 24 декабря, а также канун Нового года 31 декабря.

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