Украинцев предупредили о мощных магнитных бурях, которые затянутся на несколько дней - метеочувствительным людям нужно быть готовым к таким переменам.

Причиной магнитных бурь является высокая солнечная активность. Вспышки на Солнце вызывают выброс в космос большое количество электронов и протонов, которые отражаются на состоянии здоровья некоторых людей.

Эксперты лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН дали прогноз магнитных бурь на декабрь. Перед Днем Святого Николая и перед самим Новым годом будет два затяжных времени повышенной с пиком красного уровня опасности (5 баллов из 10):

17 декабря - 5 баллов;

18 декабря - 4 балла;

27 декабря - 5 баллов;

28 декабря - 5 баллов;

29 декабря - 4 балла.

Отметим, магнитные бури провоцируют головные боли, головокружения и проблемы с давлением. Опасны они и для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты рекомендуют в опасный период избегать перенапряжения и стрессовых ситуаций, и держать под рукой привычные лекарства.

Стоит исключить физические нагрузки, алкоголь и жирную пищу. Облегчить страдания сможет прием душа или простое умывание. Нужно больше отдыхать, дышать свежим воздухом и следить за водным балансом.

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